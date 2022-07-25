Барнаул, 25 июля, 2022, 09:56 — ИА Регнум. ГУ МЧС РФ по Иркутской области 25 июля предупредило о существенном ухудшении погодных условий. По данным синоптиков, с 26 по 30 июля 2022 года местами в регионе ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами +30 °C и выше.

LuidmilaKot Жара

Не находитесь долго под прямыми лучами солнца. Пейте больше воды. Носите легкую одежду из натуральных тканей. Не забывайте про головной убор. При ухудшении самочувствия обратитесь с медицинское учреждение. В случае происшествий звоните по номеру «112», призывают спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный характер погода в Алтайском крае демонстрировала с 21 по 25 июля 2022 года.

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