Луганск, 25 июля, 2022, 09:56 — ИА Регнум. В Луганской Народной Республике на месте обстрела города Красный Луч нашли неразорвавшиеся ракеты M31 GMLRS, сообщили 25 июля в представительстве республики в СЦКК.

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В представительстве рассказали, что на месте обстрела Красного Луча обнаружили три неразорвавшиеся ракеты M31 GMLRS, используемые американской РСЗО M142 HIMARS, с сохранившимися боевыми частями и фрагментами корпусов.

Маркировка на ракетах позволила определить, что они были произведены в 2019 году. Таким образом, отметили в СЦКК, эффективность американских ракет при ударе по Красному Лучу составила 50%.