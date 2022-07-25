Курган, 25 июля, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Курганское мясоперерабатывающее предприятие занялось приёмкой плодовой и овощной продукции от населения. Об этом в своём телеграм-канале сообщил депутат Госдумы РФ от Курганской области Александр Ильтяков.

Ягоды

По словам парламентария, за день жители Курганской области сдают до 500 кг ягод, овощей и фруктов. За вишню на предприятии платят 70 рублей за килограмм, за малину — 250 рублей, за лесную клубнику —200 рублей, за помидоры, яблоки, мытый картофель — 40 рублей, за морковь, лук, капусту, свеклу — 30 рублей.

Отмечается, что с населением предприятие расплачивается наличными.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Краснодарском крае в 2022 году ожидается высокий урожай винограда.