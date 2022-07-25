Бухарест, 25 июля, 2022, 09:52 — ИА Регнум. В Румынии из-за аномальной жары более 40 районов страны остались без так называемой «технической воды» — систем водоснабжения для поливов земельных участков. Об этом 25 июля сообщает бухарестский информационный портал HotNews.

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Согласно официальной информации, из-за обмеления основных румынских рек, включая Дунай, Сирет и Прут, свою работу приостановили региональные насосные станции.

«У нас больше нет воды для орошения полей», — заявил министр сельского хозяйства Румынии Петрэ Дэа. По словам министра, в ближайшее время официальный Бухарест разработает план «спасения отрасли».

Напомним, в настоящее время в юго-западных, западных и центральных районах Румынии установилась небывало жаркая погода. В ряде населенных пунктах температура воздуха превысила +48 градусов Цельсия.