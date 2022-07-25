Москва, , 09:52 — REGNUM Семью российского военного летчика, которого склоняли к угону самолёта Воздушно-космических сил (ВКС) РФ, намеревалась взять в заложники военная разведка Украины. Об этом 25 июля сообщил оперативный сотрудник ФСБ России в эфире телеканала «Россия 24».

Заложник

«Как только члены семьи российского летчика выезжают за пределы России, они тут же становятся заложниками в руках ГУР (Главного управления разведки министерства обороны Украины — ред.)», — сказал он.

При этом оперативный сотрудник ФСБ РФ подчеркнул, что для спецслужб Украины, для которых нет никаких моральных и нравственных ограничений, методы шантажа, угроз и давления на родственников стали неотъемлемой частью их деятельности.

«Они бы их (семью пилота — ред.) просто похитили», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Федеральная служба безопасности России раскрыла подробности попытки угона самолёта Воздушно-космических сил РФ на Украину.

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