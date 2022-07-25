Воронеж, 25 июля, 2022, 09:51 — ИА Регнум. Взыскать 725,8 млн рублей в качестве возмещения ущерба, причинённого Воронежского водохранилища, с ООО «Левобережные очистные сооружения», постановил Воронежский арбитражный суд. Постановление опубликовано на сайте суда.

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Левобережные очистные сооружения

Выплатить 725,8 млн рублей в счёт возмещения ущерба Воронежскому водохранилищу Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора потребовало от ООО «Левобережные очистные сооружения» (ООО «ЛОС») в марте 2021 года. «ЛОС» добровольно данную сумму не выплатил.

Теперь, по решению суда, ООО «ЛОС» должен оплатить сумму ущерба, а также 200 тыс. рублей в качестве судебной пошлины.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2022 года управление Росприроднадзора по итогам новых проверок предъявило к «ЛОС» требование оплатить ущерб, причинённый Воронежскому водохранилищу из-за сброса сточных вод, на сумму 5 млрд 894 млн 510 тысяч 776 рублей. В случае неуплаты у Росприроднадзоре также намерены осуществить взыскание в судебном порядке.

Добавим, что после многочисленных скандалов вокруг «ЛОС» в марте 2022 года мэрия Воронежа объявила о передаче Левобережных очистных сооружений в муниципальную собственность.