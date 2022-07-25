Мосул, Ирак, 25 июля, 2022, 09:57 — ИА Регнум. Ракетный удар был нанесен по базе турецкой армии в провинции Нейнава на севере Ирака. Об этом сообщает Shafaq.

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По данным журналистов, нападение произошло в ночь с 24 на 25 июля. В направлении базы было выпущено несколько десятков реактивных 122-мм снарядов.

Ответственность за нападение взяла на себя одна из местных группировок, которая опубликовала видеозапись обстрела базы в сети.

Как сообщается, обстрел базы «Зликан» стал ответом на недавний налёт турецкой авиации на окрестности иракского города Даухк, в результате которого пострадали более 40 человек.

Это уже третье нападение на турецкие военные объекты в Ираке за последние пять дней.