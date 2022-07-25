Уфа, 25 июля, 2022, 09:55 — ИА Регнум. 13 человек, в том числе пятерых детей, спасли на водоемах за минувшие выходные дни в Уфе. Об этом 25 июля сообщает пресс-служба городского управления гражданской защиты.

Александр Полегенько ИА REGNUM Спасение утопающего

Сообщается, что четыре человека, в том числе один ребенок, были спасены на озере Тёплое на пляже «Райский берег». Четырех человек, включая трех детей, спасли на пляже «Сипайловские сочи», пояснили в пресс-службе.

«Двум уфимцам понадобилась помощь спасателей на пляже «Карьерное», в том числе одному ребёнку. Ещё трёх мужчин сотрудники ПСО г. Уфы сняли с судового хода на реке Уфе в не оборудованном для купания месте — те пытались переплыть водоём», — сообщает пресс-служба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе спасли тонувшего в реке мужчину.