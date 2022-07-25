Лондон, 25 июля, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Принц Гарри завершил работу над своей автобиографией. Об этом 25 июля пишет Daily Mail.

Dod.defense.gov Принц Гарри

Как отмечает издание, рукопись герцога Сассекского уже «подписана юристами». По данным СМИ, издательство Penguin Random House планирует выпустить книгу уже в конце этого года — к Рождественским праздникам, чтобы её можно было продавать в качестве подарка.

Добавим, что, по ожиданиям экспертов, принц Гарри в своей книге поделится воспоминаниями о матери, принцессе Диане, а также о разводе его родителей. По словам самого герцога Сассекского, он писал книгу «не как принц, которым родился, а как человек, которым он стал», добавив, что включил в автобиографию «взлёты и падения, ошибки, извлеченные уроки».