п. Тельма, , 09:47 — REGNUM СУ СК РФ по Иркутской области 25 июля известило о проверке обстоятельств гибели мужчины в п. Тельма Усольского района после укуса свиньи.

Предварительно установлено, что трагедия случилась утром, 23 июля 2022 года: когда на территорию одного из домовладений зашла стая свиней, находящихся на самовыпасе, хозяин участка попытался прогнать животных, но был укушен животным за ногу. Рана была настолько серьёзной, что пострадавший скончался в лечебном учреждении от обильной кровопотери.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2022 года скончался житель Кумторкалинского района Дагестана, его укусила змея, пострадавший скончался.

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