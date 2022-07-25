Краснотурьинск, Свердловская область, 25 июля, 2022, 09:46 — ИА Регнум. В Краснотурьинске Свердловской области полиция жёстко задержала мужчину, у которого сильно болела рука. Об этом пишут СМИ.

Ghanacrusader.com Наручники

Как следует из видео в телеграм-канале «Краснотурьинск Live, гражданина повалили на землю и затем заковали в наручники. Но он жаловался на боль в руке и потом потерял сознание. Очевидцы требовали от полицейских вызова скорой помощи, но те погрузили его в машину, откуда затем раздались крики задержанного, причиной которых, видимо, стала сильная боль в руке.

Пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых заявил журналистам, что этот гражданин был пьян, вёл себя неадекватно и оказал сопротивление, поэтому и было принято решение надеть на него наручники. Что касается травмы руки, то её он получил задолго до задержания.