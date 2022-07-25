Верхоянский район, , 10:04 — REGNUM Несовершеннолетних жителей населённых пунктов Якутии, пострадавших в июле от наводнения, отправили в военно-патриотический лагерь «Юнармеец». Одной из девочек не понравились жизнь в палатках, суровые условия и армейская дисциплина, сообщило ИА SakhaDay.

Площадка Юнармии Андрей Лавренчук © ИА REGNUM

Читайте также: Из подтопленных сёл Якутии продолжают эвакуировать детей

В редакцию СМИ обратились родственники детей. По словам тёти одной из девочек, она плачет и просится домой, рассказывает о скудном питании и о том, что детей заставляют маршировать.

«Вид красивый, больше ничего хорошего…», — утверждает девочка и просится в другой детский лагерь, где она могла бы просто отдыхать.

Всего в «Юнармейце» находятся 17 детей из Верхоянского района Якутии. Лагерь расположен при «Орлёнке» в Туапсе Краснодарского края. Туда выехала министр образования республики Ирина Любимова.

«Лагерь палаточного типа направлен на военно-патриотический уклад с соответствующей программой. Девочку, которой не совсем понравились спартанские условия, сегодня переселят в другой корпус, так как она не смогла адаптироваться к подобной программе. Единственное, что были небольшие проблемы с телефонной связью и интернетом», — прокомментировала ситуацию ИА Yakutia-Daily.ru уполномоченный по правам ребёнка в Якутии Туйаара Васильева.

Как сообщало ИА REGNUM, из сёл Верхоянского района, где были подтоплены участки и дома, вывезли на отдых более 150 детей. Большинство из них были размещены в центре отдыха и оздоровления «Сосновый бор» под Якутском.