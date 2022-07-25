Вашингтон, 25 июля 2022, 09:45 — REGNUM Глава американских компаний Tesla и SpaceX Илон Маск опроверг сообщения о том, что у него был роман с женой сооснователя Google Сергея Брина.
Напомним, ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщила, что Брин, который входит в десятку богатейших людей мира, подал на развод с женой Николь Шэнахан, предположительно, из-за ее короткого романа с Маском.
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