Вашингтон, 25 июля, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Глава американских компаний Tesla и SpaceX Илон Маск опроверг сообщения о том, что у него был роман с женой сооснователя Google Сергея Брина.

JD Lasica from Pleasanton, CA, US Илон Маск

«Это (сообщения СМИ) — полный бред. Мы с Сергеем друзья и были прошлой ночью вместе на вечеринке. Я видел Николь лишь дважды за три года, и в эти два раза рядом было много людей. Ничего романтического», — написал он в Twitter

Напомним, ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщила, что Брин, который входит в десятку богатейших людей мира, подал на развод с женой Николь Шэнахан, предположительно, из-за ее короткого романа с Маском.

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