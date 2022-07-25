Мурманск, 25 июля, 2022, 09:43 — ИА Регнум. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис назначил на должность министра транспорта и дорожного хозяйства региона Юлию Полиэктову, работавшую до сих пор заместителем главы ведомства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Orenburg-gov.ru Назначение

«Уроженка Мурманска и опытный управленец с общим стажем работы более 20 лет глубоко погружена во все процессы работы ведомства», — отметил глава региона на оперативном совещании.

Среди первоочередных и ключевых задач министра — качественное исполнение плана по дорожным работам на 2022 год.

Как сообщало ИА REGNUM, контракт с Артемом Гришиным, возглавлявшим министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области с декабря 2019 года, был расторгнут 22 июля 2022 года.