Донецк, 25 июля, 2022, 09:43 — ИА Регнум. Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) вновь обстреляли Кировский район Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 25 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:30 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 25 июля в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка.