Нью-Дели, , 09:40 — REGNUM Индия уже в ближайшие несколько месяцев планирует развернуть вдоль северных границ с Китаем вторую партию зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф». Об этом сообщает издание Times of India.

С-400 Владислав Осипов © ИА REGNUM

Читайте также: В Индию поступила из России новая партия ЗРК С-400

Напомним, первая партия С-400 поступила в Индию в декабре 2021 года. Её разместили на северо-востоке страны для отражения возможной угрозы со стороны Пакистана и Китая.

По данным источников издания, в настоящее время доставка российских ЗРК в Индию осуществляется кораблями и самолётами.

Ранее по теме: Times of India: поставка российских ЗРК С-400 в Индию может задержаться

«Способность Индии обнаруживать и уничтожать вражеские истребители, стратегические бомбардировщики, ракеты и дроны на большой дальности возрастёт, когда новая партия ЗРК С-400 будет развернута вдоль северных границ с Китаем в ближайшие два-три месяца», — пишет издание.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее источники в минобороны Индии заявили, что доставка очередной партии российских ЗРК С-400 в страну, запланированная на июнь 2022 года, может задержаться на месяц. Напомним, согласно действующему соглашению, подписанному в октябре 2018 года, всего будет осуществлено пять поставок российских ЗРК в Индию с интервалом в шесть месяцев.