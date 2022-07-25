Тунис, 25 июля, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Голосование на референдуме по поправкам в конституцию Туниса началось в 06:00 (08:00 мск), когда открылись участки для голосования. Об этом 25 июля сообщает интернет-издание The New Arab.

Тунис

В нём могут принять участие более девяти млн жителей африканской страны, которые имеют право голоса. В бюллетене голосования указано два вопроса: о согласии или несогласии с предложенным проектом нового основного закона Туниса.

При этом референдум проходит в ситуации, когда наблюдаются острые разногласия между ставшим инициатором голосования тунисским президентом Кайсом Сайедом и его оппонентами. В то же время, часть оппозиции Туниса призвала своих сторонников к бойкоту референдума.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что представители ассоциации профсоюзов Туниса выступили с критикой проекта конституции страны, который продвигает президент страны Кайс Сайед.