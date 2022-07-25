Уфа, , 09:39 — REGNUM Пять человек погибли в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Башкирии. Об этом сообщил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения региона Владимир Севастьянов в своем телеграм-канале.

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По его словам, утром 25 июля полицейские получили информацию о дорожно-транспортном происшествии с участием микроавтобуса Ford Transit и грузовика КамАЗ.

По предварительным сведениям, микроавтобус, в салоне которого находились около двадцати человек, ехал из населённого пункта Языково в г. Уфу.

«На 1413 км автодороги он совершил столкновение с автомобилем КамАЗ, который стоял на крайне полосе на месте проведения дорожных работ. В результате столкновения погибли пять человек, ещё десять обратились за медицинской помощью с травмами различной степени тяжести», — сообщил Севастьянов.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в результате ДТП пострадали три человека.