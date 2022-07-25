Нальчик, 25 июля, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Спасатели Кабардино-Балкарии подняли из ущелья тело петербуржца, который погиб во время восхождения на гору Бука-Баши. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, сообщили 25 июля в пресс-службе ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

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Сообщение о трагедии поступило на пульт дежурного вечером 24 июля. Девять членов группы, которые не зарегистрировали свой маршрут в МЧС России, поднимались на гору Бука-Баши. На высоте 2,5 тыс. метров участник туристической группы упал в ущелье и разбился.

На поисково-спасательные работы выдвинулись спасатели МЧС России, которые к 01:00 ночи 25 июля обнаружили погибшего. Тело петербуржца спустили в поселок Эльбрус и передали оперативно-следственной группе правоохранительных органов.

«Остальным участникам группы в количестве двух человек также требуется помощь для осуществления спуска с горы, — рассказали в ведомстве. — Работы усложняются труднопроходимостью на данном участке местности».