Иркутск, 25 июля, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области улучшается: по состоянию на 22 июля 2022 года число жертв COVID-19 составляет 8697 человек (+1 за сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 297 779 (+63 за сутки), хотя пару суток назад было +112.

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Госпитализированы 252 (+17 за сутки). В то же время выздоровели 293 335 пациентов (+57 за сутки).

Ещё 719 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).

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