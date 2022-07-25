Новосибирск, , 09:34 — REGNUM Система здравоохранения Беловодского района Луганской Народной Республики значительно отличается от российской. Об этом рассказала заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Лада Шалыгина, которая побывала в ЛНР.

ЛНР Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«С главным врачом Беловодской центральной многопрофильной больницы Григорием Михалевым мы объехали все муниципальные образования, — отметила Шалыгина. — Удивляет контраст между состоянием больницы, оснащённой современным оборудованием, включая эндоскопическое, и сельскими подразделениями, где не всегда есть самое основное, самое необходимое».

Беловодские медики попросили новосибирских коллег помочь с лекарствами для лечения сердечно-сосудистых патологий, сахарного диабета, болезней желудочно-кишечного тракта и оснащением для фельдшерских пунктов.

Напомним, что Новосибирская область и ЛНР ранее заключили соглашение о сотрудничестве.