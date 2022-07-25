Белгород, 25 июля 2022, 09:48 — REGNUM Жёлтый уровень террористической опасности продлён на территории Белгородской области. Соответствующий документ 24 июля подписал губернатор Вячеслав Гладков.
Высокий уровень опасности будет действовать до 8 августа. На этот же срок продлевается постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов.
Решение о салюте в День города в Белгороде, который отмечается 5 августа, будет принято властями дополнительно.
Как сообщало ИА REGNUM, жёлтый уровень террористической опасности действует в регионе с 11 апреля.