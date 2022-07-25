Белгород, , 09:48 — REGNUM Жёлтый уровень террористической опасности продлён на территории Белгородской области. Соответствующий документ 24 июля подписал губернатор Вячеслав Гладков.

Белгород Андрей Черкасский © ИА REGNUM

Высокий уровень опасности будет действовать до 8 августа. На этот же срок продлевается постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов.

«Все, от кого зависит наша с вами безопасность, — минобороны, МЧС, пограничная служба, другие силовые структуры — выполняют свою работу в полном объёме. Но нужны ваши бдительность и внимание, поэтому, если вы услышали звук беспилотника или увидели подозрительный предмет, или странное поведение незнакомых людей, сразу обращайтесь в полицию, поселковую администрацию или позвоните по номеру «112», — обратился к жителям глава региона.

Решение о салюте в День города в Белгороде, который отмечается 5 августа, будет принято властями дополнительно.

Как сообщало ИА REGNUM, жёлтый уровень террористической опасности действует в регионе с 11 апреля.