Ульяновск, , 09:30 — REGNUM С начала года в Ульяновской области зарегистрировано 15 лесных пожаров, основная причина происшествий — противопожарные нарушения со стороны жителей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального министерства природы и цикличной экономики.

Куст травы после пала травы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В области действует пожароопасный сезон, который стартовал 14 апреля. За это время в области ликвидировано 15 лесных пожаров общей площадью 23,55 гектара. В их тушении принимали участие 258 человек, задействовано 80 единиц техники.

«Основная причина возгораний — нарушение правил пожарной безопасности местным населением», — приводятся слова главы минприроды Ульяновской области Гульнары Рахматулиной.

Напомним, что в июне 2022 года был подписан закон об усилении административной ответственности за нарушение пожарной безопасности. В частности, для населения они составят 15 — 30 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области в рамках пожароопасного сезона запрещено разводить открытый огонь в лесах, сжигать порубочные остатки, проводить сельскохозяйственные палы сухой травы, так как они могут перейти на земли лесного фонда.