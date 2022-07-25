Пунта-Кана, Доминиканская Республика, , 09:29 — REGNUM Среди пассажиров транспортных средств, попавших в аварию в Доминикане, не было граждан России. Об этом 25 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на российское посольство.

Вид на аэропорт Пунта-Каны. Доминикана Doodybutch

На юге Доминиканы произошло крупное ДТП с туристическим автобусом, в результате которого четыре человека погибли.

«По предварительным данным местной полиции, россиян среди пострадавших в аварии не было», — приводит агентство слова Вячеслава Панкова, главы отдела посольства России в городе Пунта-Кана.