Архангельск, , 09:29 — REGNUM В Архангельской области родителям детей, страдающих различными заболеваниями, приходится самостоятельно приобретать дорогостоящие лекарства, положенные им бесплатно.

Лекарства Domadoktor.ru

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры, благодаря принятым мерам прокурорского реагирования в 2022 году были восстановлены права 71 ребенка. Родители одного из них получили отказ в предоставлении лекарства в Архангельской горбольнице №7. Препарат стоимостью более 70 тысяч рублей они купили самостоятельно, после чего обратились в суд. Теперь больница обязана возместить стоимость лекарства и выплатить компенсацию за моральный вред в сумме пять тысяч рублей.

«В Вельском районе в апреле по решению суда с министерства здравоохранения области взыскано более 8 тыс. рублей за приобретенную родителями за счет собственных средств ребенку-инвалиду систему непрерывного мониторинга гликемии, и 1 тыс. рублей компенсации морального вреда», — сообщили в ведомстве.

Нарушаются и права детей-инвалидов, проживающих в интернатах. Так, в Новодвинске только после вмешательства прокуратуры ребенку приобрели очки, в которых он нуждался на протяжении 6 месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения РФ заявил о важности бесперебойного обеспечения лекарствами.