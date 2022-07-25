Сеул, 25 июля, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Южнокорейская группа Blackpink анонсировала клип на песню Ready for Love. Коллектив опубликовал тизер-постер ролика в своём аккаунте в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Цитата из видеообращения группы Blackpink Группа BLACKPINK призывает поклонников принять участие в климатической акции

По словам участниц группы, премьера ролика состоится 29 июля 2022 года. Впервые Blackpink представила трек Ready for Love на онлайн-концерте в игре PUBG Mobile 24 июля 2022 года.

Напомним, что группа Blackpink записала песню Ready for Love в коллаборации с компанией LightSpeed & Quantum Studio, разработчиком мобильной онлайн-игры PUBG Mobile. В ней игроки борются за место последнего выжившего на постоянно-сужающейся карте.