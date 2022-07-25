Ярославль, 25 июля, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Треш-стримеры из Ярославля попали в аварию во время эфира. Об этом сообщает телеграм-канал Yaroslavl Art.

76. mchs. gov.ru Место аварии

Водитель машины не смог войти в поворот на высокой скорости и вылетел на частную автостоянку, врезавшись в другие авто. Машина перевернулась.

«В 22:12 24.07.2022 года поступило сообщение о ДТП с участием пяти транспортных средств: а/м «Рено», а/м «Инфинити», а/м «Шевроле», а/м «Волга» и а/м «Мерседес» по адресу: г. Ярославль, ул. 1-я Пятовская, у д. 55. Есть пострадавшие», — сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Ярославской области.

Судя по информации, размещённой в телеграм-канале, водитель скрылся с места происшествия, трое пассажиров машины получили травмы разной степени тяжести.