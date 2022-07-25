Москва, 25 июля, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Совещание с членами правительства, главной темой которого станет развитие авиационных перевозок и авиационного строения, проведёт 25 июля президент России Владимир Путин. Об этом 24 июля сообщила пресс-служба Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Двадцать пятого июля Владимир Путин проведет очередное совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференцсвязи. Основной темой встречи станет развитие авиационных перевозок и авиастроения», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что в ходе названного совещания министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, а также российский министр транспорта Виталий Савельев выступят с докладами.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля Росавиация приняла решение продлить временное ограничение полётов в 11 аэропортов в южной и центральной частях России.