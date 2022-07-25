Владивосток, , 15:39 — REGNUM В Приморье первые восемь общественных пространств, вошедших в нацпроект «Жильё и городская среда», уже отремонтировали. Остальные парки, скверы и площади приведут в порядок до начала осени, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Прогулка в парке Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Благоустройство территорий завершено в Дальнегорске, Дальнереченске, Партизанске, Хороле и Уссурийске.

Всего до конца года в Приморье реконструируют более 160 общественных пространств.

По мнению сопредседателя регионального штаба ОНФ в Приморском крае Юрия Логинова, участие в нацпроекте даёт муниципалитетам региона большие возможности для обустройства комфорта для жителей.

«Нацпроект позволяет изменять облик городов и сёл Приморья. При этом, именно местные жители сами выбирают территории для благоустройства, общественники контролируют работу подрядчиков. Важно, чтобы использовались качественные материалы, выполнялись все пункты контрактов. Немаловажно и обеспечение доступной среды для людей с ограниченными возможностями — пандусы, тактильная плитка. Приморье заметно преображается, жители получают новые или обновленные общественные пространства для отдыха, спорта и развлечений», — сказал Юрий Логинов.

Как сообщало ИА REGNUM, в амурском Шимановске благоустраивают сквер династии железнодорожников в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».