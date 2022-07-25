Брюссель, 25 июля 2022, 09:26 — REGNUM Еврокомиссия намерена выделить €7,7 млн на проект по реализации и мониторингу соглашения о партнёрстве с Арменией, сообщает RT со ссылкой на соответствующий документ.
Отмечается, что генеральный директорат Еврокомиссии по расширению и добрососедству намерен выделить финансирование для содействия реализации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Арменией и ЕС (CEPA).
Программа рассчитана на четыре года, объём финансирования составит €7,7 млн.