Северо-Курильск, Сахалинская область, , 09:23 — REGNUM На Парамушире в Северо-Курильске устраняют последствия прошедшего 22 июля паводка. В результате подъёма воды в реках были повреждены три моста, один из которых не подлежит восстановлению, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Сахалина.

Паводок Orenburg-gov. ru

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Жилые дома и объекты соцкультбыта не пострадали.

Губернатор области Валерий Лимаренко поставил задачу оперативно устранить последствия непогоды.

В расчистке города от наносов и других восстановительных работах задействованы 60 человек и 12 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон в пострадавших от паводка районах Якутии будет начат раньше обычного.