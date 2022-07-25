На Курилах паводок повредил три моста
Северо-Курильск, Сахалинская область, 25 июля, 2022, 09:23 — ИА Регнум. На Парамушире в Северо-Курильске устраняют последствия прошедшего 22 июля паводка. В результате подъёма воды в реках были повреждены три моста, один из которых не подлежит восстановлению, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Сахалина.
Читайте также: В Якутии в пострадавших от паводка районах отопительный сезон начнут раньше
Жилые дома и объекты соцкультбыта не пострадали.
Губернатор области Валерий Лимаренко поставил задачу оперативно устранить последствия непогоды.
В расчистке города от наносов и других восстановительных работах задействованы 60 человек и 12 единиц техники.
Как сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон в пострадавших от паводка районах Якутии будет начат раньше обычного.