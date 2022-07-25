Москва, , 09:22 — REGNUM Операцию украинской военной разведки, которую курировали спецслужбы НАТО, по угону боевых самолётов Воздушно-космических сил (ВКС) РФ пресекла ФСБ России. Об этом 25 июля сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

ФСБ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Федеральной службой безопасности вскрыта и пресечена курируемая спецслужбами НАТО операция Главного управления разведки Министерства обороны Украины по угону боевых самолетов ВКС России», — говорится в сообщении.

Также указывается, что сотрудники военной разведки Украины, действуя от имени киевского режима, сделали попытку завербовать за деньги и гражданство одной из стран ЕС попытку завербовать российских лётчиков.

«Склонить их осуществить перелет и посадку воздушных судов на контролируемые ВСУ аэродромы», — поясняется в сообщении.

Кроме того, отмечается, что разоблачение сотрудниками ФСБ РФ таких планов позволило провести нанесение ударов по ряду военных объектов киевских боевиков. При этом подчёркивается, что также были выявлены задействованные в операции сотрудники спецслужб Украины и их пособники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские войска за последние сутки 70 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики.