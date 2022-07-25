Барнаул, , 09:21 — REGNUM Барнаульские чиновники 25 июля известили о выявлении коронавирусной инфекции у главы города Вячеслава Франка. Как сообщает телеграм-канал властей краевого центра, по этой причине сити-менеждер был вынужден перешел на дистант.

Глава Барнаула Вячеслав франк Цитата с сайта barnaul.org

Амбулаторное лечение он получает на дому, а свое состояние оценивает, как удовлетворительное.

«К сожалению, ковид не ушел из нашей жизни и по-прежнему сохраняется риск инфицирования. Поэтому необходимо соблюдать меры предосторожности и пройти ревакцинацию. Берегите себя и своих близких», — призвал горожан Вячеслав Франк.

Исполнение обязанностей главы города временно возложено на первого заместителя Анатолия Воронкова.

Как сообщало ИА REGNUM, лечение после заражения коронавирусом Вячеслав Франк получал также в начале февраля 2022 года.

Напомним также, что в Алтайском крае прекратили публиковать статистику о заболеваемости коронавирусом, отменили масочный режим и проводят множество массовых мероприятий. Одним их самых масштабных стали Шукшинские дни на Алтае.

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