Донецк, 25 июля, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Украинские войска за последние сутки 70 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Об этом 25 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации сторон (СЦКК).

Дарья Драй ИА REGNUM Дома после артобстрела

В представительстве рассказали, что украинские войска за сутки 70 раз обстреляли территорию республики, выпустив в общей сложности 482 боеприпаса.

В результате их атак погиб один мирный житель, ещё два человека получили ранения.