Сочи, Краснодарский край, , 09:19 — REGNUM Штормовое предупреждение, ранее объявленное на территории Сочи, с 25 июля не действует, большая часть пляжей открыта для купания. Об этом в телеграм-канале написал мэр курорта Алексей Копайгородский.

Пляж Сочи Sochiadm.ru

Он сообщил, что уборкой пляжей после шторма занимались около 400 человек, было вывезено около 100 тонн мусора.

«Сегодня штормовое предупреждение не действует, большая часть пляжей уже открыта для купания, обеспечен комфортный и безопасный отдых для сочинцев и гостей города», — уточнил глава города.

Он добавил, что 25 июля на курорте установилась солнечная погода, однако оперативный штаб продолжит действовать в круглосуточном режиме до полного устранения последствий ливней.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за ливней, обрушившихся на Сочи 23–24 июля, были повреждены десятки автомобилей, подтоплены жилые дома. В городе введён режим ЧС.