Брюссель, 25 июля, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Страны Европейского союза должны быть готовы к полному прекращению поставок газа из России, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью агентству DPA.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

По ее словам, «рано или поздно» поставки газа из России прекратятся окончательно.

«Европа должна быть готова к худшему варианту: полной остановке поставок газа рано или поздно», — заявила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что доводы о технических трудностях сокращения поставок по газопроводу «Северный поток» неубедительны, поэтому Берлин принимает меры по снижению зависимости от российского газа.

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