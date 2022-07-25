Пострадавшим при пожаре в ульяновской многоэтажке окажут финансовую помощь
Ульяновск, 25 июля, 2022, 09:17 — ИА Регнум. В Ульяновске выясняют причину пожара в многоквартирном доме по улице Станкостроителей, где один человек пострадал и более 60 жильцов эвакуировали. Пострадавшим окажут материальную помощь, сообщает глава Ульяновска Дмитрий Вавилин.
Информация о происшествии поступила в управление МЧС по Ульяновской области 24 июля около 22:14. Горел многоквартирный дом на улице Станкостроителей в Ульяновске, для ликвидации привлечены 46 человек, и задействовано 12 единиц техники.
В управлении отмечают, что в результате пожара один человек пострадал, семерых спасали. Кроме того, эвакуирован 61 житель. По данным ведомства, огнём уничтожена внутренняя отделка подъезда на четырёх этажах (5, 7, 8, 9)
В настоящее время устанавливаются причина пожара и сумма материального ущерба.
Всего в Ульяновской области 24 июля зарегистрировано два техногенных пожара, одно возгорание сухой травы и два загорания мусора.