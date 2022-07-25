Ульяновск, 25 июля, 2022, 09:17 — ИА Регнум. В Ульяновске выясняют причину пожара в многоквартирном доме по улице Станкостроителей, где один человек пострадал и более 60 жильцов эвакуировали. Пострадавшим окажут материальную помощь, сообщает глава Ульяновска Дмитрий Вавилин.

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожар

Информация о происшествии поступила в управление МЧС по Ульяновской области 24 июля около 22:14. Горел многоквартирный дом на улице Станкостроителей в Ульяновске, для ликвидации привлечены 46 человек, и задействовано 12 единиц техники.

В управлении отмечают, что в результате пожара один человек пострадал, семерых спасали. Кроме того, эвакуирован 61 житель. По данным ведомства, огнём уничтожена внутренняя отделка подъезда на четырёх этажах (5, 7, 8, 9)

«Произошёл сильный пожар на улице Станкостроителей. Один человек госпитализирован. Социальные службы работают с жителями, всем пострадавшим будет выплачена материальная помощь», — заявил в телеграм-канале глава Ульяновска Дмитрий Вавилин.

В настоящее время устанавливаются причина пожара и сумма материального ущерба.

Всего в Ульяновской области 24 июля зарегистрировано два техногенных пожара, одно возгорание сухой травы и два загорания мусора.