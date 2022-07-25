Донецк, 25 июля, 2022, 09:15 — ИА Регнум. Украинская артиллерия выпустила по Донецку пять снарядов, сообщает 25 июля представительство ДНР в СЦКК.

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Удар был зафиксирован в 8:50 с позиций украинской армии в населённом пункте Невельское. По Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка выпущено пять снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, город Алчевск в ЛНР был обстрелян украинскими формированиями с применением РСЗО HIMARS.