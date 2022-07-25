* талибы — запрещённая в России организация

Пули-Хумри, Афганистан, 25 июля, 2022, 09:13 — ИА Регнум. После столкновения возле штаб-квартиры полиции талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Баглан боевики группировки начали проводить повальные обыски в районе «Кортайе-Зироати» города Пули-Хумри и никому не позволяют покидать район. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Иван Шилов ИА REGNUM В Афганистане

По словам источника среди талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), они утверждают, что нападавшие скрылись в домах этого района.

23 июля местные источники сообщили, что произошло боестолкновение между неизвестными вооружёнными людьми и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возле штаб-квартиры полиции на проспекте «Зироати».

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что в ходе конфликта были убиты два члена движения.

Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за этот инцидент.