Санкт-Петербург, 25 июля, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Жителей Санкт-Петербурга в начале рабочей неделей ожидают кратковременные дожди. Таким прогнозом 25 июля поделился специалист Центра «Фобос» Михаил Леус в своём Telegram-канале.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Дождь

Погоду в Северной столице будет определять обширный, но малоактивный циклон. Он сохранит в Петербурге облачную с прояснением погоду, местами прольются кратковременные дожди.

«Температура воздуха +22…+24°, по области +20…+25°. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 758 мм рт. ст., что ниже нормы», — сообщает Леус.

При этом во вторник, 26 июля, температура воздуха повысится. Существенных осадков не ожидается.