Челябинск, 25 июля, 2022, 09:13 — ИА Регнум. В Челябинске водителя автобуса отдали под суд за наезд на девочку 2011 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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Гражданину вменяют нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью. По данным следователей, 20 января на ул. Бажова водитель наехал на подростка, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. При этом скорость движения транспорта была не меньше 50 км/ч.

Обвиняемый признал вину и уплатил 100 тыс. рублей в счёт компенсации вреда. Уголовное дело рассмотрит Тракторозаводский районный суд.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля грузовик столкнулся с пассажирским автобусом. В результате три человека получили тяжёлые травмы.