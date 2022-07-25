Петропавловск-Камчатский, , 09:11 — REGNUM На Камчатке 42-летний мужчина получил срок в колонии строго режима за покушение на убийство своих коллег по офису, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 июля в краевом СУ СКР.

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Между осужденным и его коллегами возник конфликт, в ходе которого мужчина схватил шило и нанёс удар одному из работников в лицо. Затем он избил второго коллегу и, когда он упал на колени, воткнул шило ему в висок.

За свои противоправные действия он получил срок в 6 лет и 1 месяц в колонии строго режима.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Ядринского района признан виновным в преступлениях по статьям об убийстве двух лиц, с особой жестокостью, грабеже и умышленном уничтожение и повреждении чужого имущества путем поджога.