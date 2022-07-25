Томск, , 09:11 — REGNUM Генеральная прокуратура по итогам анализа состояния законности в отдельных сферах правоотношений, заявила о наличии серьезных упущений в работе органов власти и местного самоуправления Омской области. Подробности по итогам расширенного совещания администрации Томской области сообщает сайт Генпрокуратуры РФ.

Чиновники Цитата из кф «Государственный чиновник» реж Иван Пырьев. 1931. СССР

Ряд проблем, требующих изменения ситуации в ближайшее время, обнародовал заместитель Генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин. В частности, отметил значительное количество нарушений прав граждан в социальной сфере. Это проблемы задолженности по зарплате, которая превысила 50 млн руб., обеспечения жильем, в том числе льготных категорий граждан, количество нуждающихся составляет более 13,6 тыс.

Региональные органы власти не надлежаще участвуют в реализации права на жилье многодетных семей, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа. Имеются существенные риски невыполнения программы по переселению граждан из аварийного жилья, в котором живут свыше 14 тыс. человек. Отсутствие маневренного жилого фонда в большинстве муниципальных образований региона не позволяет обеспечить безопасность граждан.

Не выдерживает критики градостроительная политика в областном центре, состояние инфраструктуры в микрорайонах г. Томска и Томского района. Демешин подчеркнул, что »необходимо обеспечить развитие Томска и пригорода с учетом интересов граждан, вести с ними открытый диалог. Ситуация, когда люди устраивают пикеты, а власть молчит — недопустима».

Он потребовал от чиновников во взаимодействии с Фондом развития территорий восстановить права 384 участников долевого строительства, предупреждать и адекватно реагировать на возникающие риски. Обратил внимание на неудовлетворительное состояние большинства объектов культурного наследия регионального значения, значительное количество помещений здравоохранения, требующих капремонта, систематические проблемы в сфере здравоохранения. в том числе в части льготного лекарственного обеспечения граждан.

Дмитрий Демешин отметил неэффективность мер уполномоченных органов по защите прав предпринимателей, повышению инвестиционной привлекательности региона, а также несвоевременное исполнение обязательств публичных заказчиков перед предпринимателями.

Акцентировал внимание на деятельности кредитных потребительских кооперативов, которые под предлогом выплаты «высоких» процентов причинили ущерб более 1 300 гражданам на сумму свыше 600 млн руб.

Важным и социально-значимым вопросом остается соблюдение прав граждан в сфере ЖКХ, в том числе соблюдение законодательства организациями, осуществляющими управление жилфондом. Выявлены факты оказания должностными лицами органов местного самоуправления протекционизма отдельным управляющим организациям, что требует усиленного внимания Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области.

Обратил внимание, что не все жители обеспечены чистой питьевой водой. Наихудшая ситуация в Могочинском сельском поселении Молчановского района. Несмотря на вынесенное по иску прокурора судебное решение, свыше 3000 человек не имеют доступа к питьевой воде должного качества.

Не справляются местные власти и ресурсоснабжающие организации с решением проблем замены 50% тепловых, 40% водопроводных и более 55% канализационных сетей, подготовкой к отопительному сезону. В 2021–2022 гг. 13 муниципальных образований оказались не готовы к нему.

Неэффективна работа по газификации региона, ее уровень составляет 45% при среднем показателе по России — 72%. Среди регионов округа в области самое низкое кассовое исполнение мероприятий нацпроектов, на 01.07.2002 — 21,7%. Областной бюджет в 2021 г. исполнен с дефицитом в размере 4,4 млрд руб., долговая нагрузка региона ежегодно растет. Область – лидер по этому показателю в округе, 87% доходов бюджета – заемные средства.

К ухудшению качества строительства и срыву исполнения контрактов на строительство социальных и иных объектов привела монополия в сфере строительства. «Буксует» в области «мусорная реформа». Перспективы организовать мусоропереработку к 2024 г. призрачны. Длительно не решается проблема затопления г. Томска в период проливных дождей.

Дмитрий Демешин потребовал изменить подходы к расходованию средств бюджета через некоммерческие фонды, двумя из которых растрачено 88 млн руб., повысить ответственность региональных органов финансового контроля, исключить коррупционные риски при отборе кандидатов на госслужбу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Омской области прокурором Колосовского района объявлено предостережение директору подрядчика о недопустимости нарушения сроков работ по реконструкции здания районного дома культуры в с. Колосовка.

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