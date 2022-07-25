Кемерово, 25 июля, 2022, 09:13 — ИА Регнум. В Кемеровской области на лечении из-за коронавируса находятся 754 человека. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки на территории региона было выявлено 59 новых носителей коронавируса. За это же время 56 человек выписаны с выздоровлением.

Всего в Кузбассе зарегистрировано 167 310 случаев заражения коронавирусом, 164 052 человека выздоровели, 2504 пациента скончались.