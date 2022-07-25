Уфа, 25 июля, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Более 220 тысяч кубометров песчано-гравийной смеси отсыпано на путепроводе около населенного пункта Зинино в Уфе. Об этом 25 июля сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Admoblkaluga.ru Строительство дороги

Сообщается, что в Уфе продолжают возводить новый путепровод на пересечении с железнодорожным перегоном «Иглино-Дема» и автодорогу от транспортной развязки на автотрассе М-5 «Урал» до примыкания к Нагаевскому шоссе.

Отмечается, что согласно данным на вторую половину июля 2022 года в полном объеме построены опоры № 1, № 2, № 3, при этом на опоре № 4 идут работы по устройству подферменников, помимо этого, возведены пять из 36 балок пролетного строения длинной 33 метра. На объекте также идет монтаж модульных блоков подпорной стены, устройство гибкого ростверка подпорной стены около опоры № 1 и монолитного фундамента.

Сообщается, что одновременно с этим, рабочие продолжают возводить новую дорогу: в настоящее время уже отсыпано свыше 220 тысяч кубометров песчано-гравийной смеси. Сейчас специалисты собирают водопропускную трубу.

Отмечается, что длина нового путепровода составит 106 метров, автотрассы — 1850 метров. На этих объектах намерены обустроить четыре полосы движения (в каждую сторону по две полосы). Строительство данного объекта планируется завершить в конце 2023 года.

РанееИА REGNUM сообщало о том, что возведение данного объекта идет в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». В 2022 году в Уфе в рамках этого нацпроекта планируют привести в нормативное состояние 17 участков улично-дорожной сети протяженностью свыше 22 км.