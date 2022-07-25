Херсон, Украина, , 09:10 — REGNUM В Херсонской области полностью выведут из оборота украинскую гривну, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

Украинские гривны Torange.biz

По словам Стремоусова, которые приводит ТАСС, в регионе для расчётов будет использоваться только российский рубль. Чиновник отметил, что украинская валюта быстро обесценивается и теряет привлекательность.

С конца мая в Херсонской области действует бивалютная зона. При этом сначала использовался для расчётов курс два рубля за гривну, а в июне одна гривна стала стоить полтора рубля.