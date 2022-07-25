Донецк, 25 июля, 2022, 09:09 — ИА Регнум. Кировский и Куйбышевский районы Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 25 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Солдат ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:50 — населенный пункт Невельское — город Донецк (Кировский, Куйбышевский районы): выпущено пять снарядов калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 25 июля в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики выпустили по Алчевску в ЛНР пять ракет из РСЗО HIMARS.