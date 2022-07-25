Сочи, Краснодарский край, 25 июля 2022, 09:08 — REGNUM Около 40 автомобилей, повреждённых из-за непогоды, эвакуированы с улиц Сочи, об этом написал 25 июля в телеграм-канале глава администрации города-курорта Алексей Копайгородский.
Он сообщил, что работа по устранению последствий залповых ливней, обрушившихся на город 23–24 июля, ведётся круглосуточно.
Он также сообщил, что массовых отключений электроэнергии в городе не допущено, все социальные объекты работают в штатном режиме.
Как сообщало ИА REGNUM, на территорию Сочи залповые дожди обрушились 23–24 июля. На всей территории города ввели режим ЧС.